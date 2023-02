[Communiqué] Morbihan : le groupe Travaux Publics du Blavet double son chiffre d’affaires en rachetant trois entreprises

Le groupe Travaux Publics du Blavet (ou TBP) est implanté à Pluméliau-Bieuzy, dans le département du Morbihan. Il est un acteur reconnu dans le domaine des travaux publics, du génie civil aux réseaux électriques, fibre optique, voirie et stations d’épuration. Il se positionne aussi dans l’extension des réseaux de chaleur, des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que l’énergie solaire.

L’entreprise vient de finaliser le rachat de trois sociétés : Sorelum à Saint-Berthevin, RSB à Quimperlé et TPES à Saint-Ségal. Ces dernières opèrent dans les activités de construction de réseaux électriques et de télécommunications. Ce rachat fera passer le chiffre d’affaires du groupe morbihannais de 25 millions à 55 millions d'euros. L’implantation et le savoir-faire de ces trois entreprises lui permettront également d’élargir ses zones d’activité. En réponse à l’évolution de ses marchés, TPB investit annuellement environ 1,5 million d'euros dans de nouveaux équipements.

Au-delà de cette acquisition, il prévoit aussi d’agrandir les locaux de son siège et de recruter de nouveaux collaborateurs. À terme, il entend employer une vingtaine de salariés à temps plein et une quinzaine de jeunes alternants.