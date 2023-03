[Communiqué] Morbihan : le fonds de gestion Pechel Industries Partenaires, actionnaire majoritaire de la Société morbihannaise de modelage Composites

La Société morbihannaise de modelage (SMM) Composites vient de passer dans le giron du fonds de gestion parisien Pechel Industries Partenaires. Celui-ci annonce une prise de participation majoritaire au sein de cette société comptant quelque 35 salariés.

Rappelons que cette entreprise bretonne, située dans la commune de Lanester, près de Lorient (Morbihan), est un acteur reconnu dans la production de pièces en matériaux composites. Ses produits sont destinés à l’industrie navale et au nautisme. Le fabricant s’est récemment illustré dans le projet Solid Sail, qui vise à décarboner le secteur du transport maritime. Dans le cadre de ce programme, SMM Composites conçoit des moules et assemble des mâts parmi les plus hauts et les plus résistants. Ces mâtures équiperont dans un premier temps le navire Néoline (transport de marchandises), puis le Silenseas (l’un des plus grands voiliers au monde), dont les premières commandes ont été annoncées en janvier 2023.

Pour la direction de SMM Composites, son secteur d’activité présente une multitude d’opportunités de croissance. Ce rapprochement va permettre à la société de s’appuyer sur un partenaire qui l’aidera à les saisir et à soutenir son développement.