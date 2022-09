[Communiqué] Morbihan : La start-up My Jugaad réalise une levée de fonds de 880 000 euros

Installée à Auray (Morbihan), My Jugaad propose des services d’aide à la mobilité résidentielle. Elle accompagne les personnes en situation de fragilité sociale ou économique (les seniors, les personnes en situation de handicap ou les personnes précaires). La start-up vient de réaliser sa première levée de fonds et a obtenu un montant de 880 000 euros. Trois investisseurs accompagnent les actions menées par l’entreprise, dont Generali Investissement à Impact, France Active et Club Invest IDF.

Grâce à ce financement, la jeune pousse pourra renforcer son développement et sa visibilité auprès des professionnels. Ce tour de table lui permettra également d’optimiser ses performances. Elle compte enrichir ses activités en termes d’accompagnement et d’aide pratique pour les personnes fragiles pendant leur déménagement.

Reconnue comme une entreprise solidaire d’utilité sociale, My Jugaad a convaincu les mutuelles, les assureurs, les bailleurs, et même les caisses de retraite. Elle envisage également d’intégrer de nouvelles prestations. L’entreprise collabore avec des ergothérapeutes afin de développer une régie de travaux pour ses bénéficiaires pendant les déménagements.