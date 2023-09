[Communiqué] Morbihan : la start-up 40Watts élue lauréate de la bourse French Tech, à Carentoir

La société 40Watts, implantée à Carentoir, dans le département du Morbihan, a obtenu la bourse French Tech, mise en place par Bpifrance. Ce programme a pour ambition de soutenir les entreprises innovantes avec une subvention allant jusqu’à 90 000 euros, destinée au financement des premières dépenses d’une start-up.

40Watts est spécialisé dans la réparation et le reconditionnement des vélos à assistance électrique (VAE) ainsi que dans la création de batteries sur mesure. L’accès à cette bourse va lui permettre d’innover et de réaliser différents programmes de recherche et de développement pour améliorer son offre de mobilité durable.

Avec ce fonds de soutien, l’entreprise envisage de fabriquer et de valider des équipements de test pour ses accumulateurs. Elle prévoit également de développer un banc de test pour ses produits, ainsi qu’un système de contrôle intelligent des batteries.