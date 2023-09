[Communiqué] Morbihan : la société Optima Énergie au salon Business Franchise Méditerranée 2023

La société Optima Énergie, établie à Plescop dans le département du Morbihan, sera présente au salon Business Franchise Méditerranée qui se tiendra au palais de la Bourse à Marseille le 19 septembre 2023. Cet événement, organisé par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, propose des rencontres et des mises en relation entre des enseignes nationales et internationales et des candidats à la franchise. Cette année, il accueillera plus de 50 franchiseurs et 250 prospects franchisés.

Ce salon sera l’occasion pour Optima Énergie, spécialisée en conseil et en stratégie énergétique, de s’ouvrir de nouvelles perspectives de collaborations en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de mettre en valeur son savoir-faire. La jeune pousse veut inciter les entrepreneurs de la région à se lancer dans la transition énergétique. L’enseigne, qui ambitionne une trentaine d’ouvertures cette année, recherche activement des candidats possédant des compétences commerciales et aimant relever de nouveaux défis.