[Communiqué] Morbihan : la société Lorizon proposera des vols d’affaires depuis l’aéroport de Lorient-Bretagne-Sud

Implantée à Lorient (Morbihan), Lorizon Aircraft est une nouvelle compagnie aérienne dirigée par l’investisseur Maxime Ray. La société a procédé à l’acquisition de deux Embraer ERJ 135 de 37 places. Ces avions seront mis en service à l’aéroport de Lorient-Bretagne-Sud, actuellement géré par Edeis, et assureront des vols d’affaires ouverts aux passagers. Le premier vol reliera Lorient à Inverness en Écosse. Pour cette destination, la compagnie prévoit trois rotations par semaine, pour lesquelles elle compte proposer aux entreprises un contrat de quatre à cinq ans. Par ailleurs, les particuliers pourront acheter les places disponibles afin de rendre certains vols rentables. D’ici à 2023, Lorizon Aircraft envisage de desservir Paris, Toulon et Lyon. Les Embraer pourront également être utilisés pour les liaisons commerciales et les évacuations sanitaires.

L’entreprise a investi près de 8 millions d’euros dans l’achat des deux avions. Cette initiative contribue à la relance des activités aéroportuaires de Lorient-Bretagne-Sud. La mise en service de ces avions nécessitera également l’ouverture d’un centre de maintenance, qui permettra de créer des emplois et d’attirer d’autres compagnies aériennes.