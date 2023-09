[Communiqué] Morbihan : la société Arland Pulvérisation aux salons Innov-Agri et Space 2023

La 28e édition du salon Innov-Agri s’est déroulée du 5 au 7 septembre 2023 à Outarville (Loiret). Cet événement, organisé par le Groupe France Agricole, a rassemblé de nombreux constructeurs de machines agricoles, dont Arland Pulvérisation qui est implanté à Ploërmel (Morbihan). Cette entreprise a aussi répondu présente au salon professionnel de l’agriculture Space, qui s’est tenu du 12 au 14 septembre à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Pour Arland Pulvérisation, ces événements étaient l’occasion de renforcer son ancrage territorial. La société a profité de ces salons pour faire découvrir ses dernières innovations, dont sa gamme de pulvérisateurs traînés Premium+. Ceux-ci ont été présentés sous deux nouveaux formats : 3 500 et 4 000 litres.

Dotés d’un empattement de 4,50 mètres et d’une cuve de rinçage à l’avant, ces pulvérisateurs sont faciles d’utilisation. De plus, ils sont proposés avec des rampes en aluminium de 18 à 30 mètres et affichent moins de trois tonnes à vide. Leur circuit de pulvérisation peut accueillir une pompe de 230 à 300 l/min.