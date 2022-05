[Communiqué] Morbihan : La Minette enrichit son offre

La jeune pousse morbihannaise La Minette, fondée en 2020 par Maëlla Vicaud et Teddy Cattiaux, évolue dans la conception, la fabrication et la commercialisation de sous-vêtements. L’entreprise est réputée pour ses culottes menstruelles lavables, des alternatives aux protections périodiques jetables. La société, présente au salon du Made in France 2021, prône une fabrication 100 % française.

L’entreprise s’est dotée en mars 2022 d’un nouveau site de production à Plescop (Morbihan), au sein de l’enseigne Ergotech, spécialisée dans les équipements pour le bien-être au travail et dans le linge de maison.

Afin d’étoffer son offre pour répondre aux besoins des adolescents, La Minette lance une nouvelle gamme. De nouveaux modèles de culottes, de vêtements sans armatures et différents accessoires sont également en cours de confection. Ces produits permettront à la société émergente d’élargir sa clientèle et ainsi d’affirmer sa position sur le marché des sous-vêtements en France.