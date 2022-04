La Carsat Bretagne a récompensé l’entreprise JPK Composites pour les aménagements réalisés dans son atelier à Larmor-Plage (Morbihan). Le constructeur de voiliers de course et de croisière a notamment amélioré l’acoustique et la ventilation autour des activités de ponçage et de détourage (découpe de la coque, du pont, des capots, des coffres…). L’opération a aussi permis de faciliter l’introduction d’air chauffé à l’intérieur des locaux. À cela s’ajoute l’acquisition d’échafaudages spécifiques aux dimensions des bateaux les plus produits par l’entreprise. Grâce à ces équipements, les interventions peuvent être réalisées en toute sécurité. Pour JPK Composites, l’objectif est de sécuriser l’environnement de travail des salariés en réduisant le risque de chutes.

Rappelons que le prix « Inn Situ, concevoir pour prévenir » a été créé par la Carsat Bretagne pour promouvoir un projet d’entreprise exemplaire et novateur. Il s’agit d’une marque de reconnaissance et de valorisation de l’engagement pris en matière de sécurité et de santé au travail.