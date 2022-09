[Communiqué] Morbihan : la Coopérative des artisans du bois (CAB) poursuit le développement de ses activités.

Créée en 1998, la Coopérative des artisans du bois (CAB) regroupe des entreprises artisanales opérant dans la filière bois. Située dans la zone de Plescop (Morbihan), elle soutient les artisans adhérents en achetant en masse des matériaux et du matériel.

La coopérative a récemment agrandi à 54 000 m² son site sur la zone de Tréhuinec. Cependant, elle doit conforter davantage son développement et répondre à une forte demande dans le secteur bois. Par ailleurs, la CAB connaît une hausse de son activité liée à la couverture. L’entreprise a ainsi investi dans l’ouverture de deux nouveaux locaux dont une salle d’exposition à Caudan et un espace de stockage et de logistique à Grand-Champ.

La CAB entend aussi mobiliser près de deux millions d’euros pour acquérir un nouveau terrain de 25 000 m² afin de construire un pôle dédié aux menuiseries et aux ouvertures extérieures. Pour y parvenir, des concertations sont en cours entre la CAB, la municipalité de Grand-Champ et le Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Réalisant près de 62 millions de chiffre d’affaires annuel, la société compte actuellement plus de 400 entreprises adhérentes dans le département du Morbihan et plus de 130 salariés.