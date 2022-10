[Communiqué] Morbihan : la compagnie maritime Windcoop lance un financement participatif pour son voilier-cargo

La compagnie maritime Windcoop, implantée à Lorient (Morbihan), a lancé une campagne de financement participatif sur la plate-forme LITA.co pour la réalisation de son futur voilier-cargo. Cette collecte de fonds vise à réunir entre 500 000 euros et 1,7 million d’euros auprès de fonds citoyen et de quelques investisseurs. Les fonds octroyés serviront, en grande partie, à financer le grand projet de Windcoop à hauteur de 22 millions d’euros. La société construira bientôt son premier porte-conteneurs à voiles de 85 mètres de longueur. Ce navire, propulsé en partie par la force du vent, pourra transporter 100 conteneurs pour un poids maximal de 1 400 tonnes et une douzaine de passagers.

Windcoop souhaite commencer la construction de ce premier voilier d’ici à 2023 pour un démarrage des rotations en 2025. Ce premier voilier-cargo devrait relier Marseille au port de Toamasina (Madagascar). À terme, les fondateurs de la compagnie maritime souhaitent relier d’autres zones avec un second bateau, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest.