[Communiqué] Morbihan : la 15e édition du salon Itechmer à Lorient

La 15e édition du salon international des professionnels de la pêche « Itechmer » se tiendra du 11 au 13 octobre au parc des expositions de Lorient Bretagne Sud (Morbihan). Ce rendez-vous industriel est organisé par la Société d’économie mixte de gestion du parc des expositions (Segepex) de Lorient Bretagne Sud ainsi que par Lorient Agglomération et la région Bretagne.

Pour cette année, l’événement sera placé sous le signe des transformations et de l’innovation maritime. Durant ces trois jours, des conférences et des animations seront proposées. Celles-ci s’articuleront autour de la transition énergétique, de la décarbonation, des technologies pour une pêche durable, ainsi que de la planification maritime et de l’accès à la ressource.

Plus de 200 exposants, dont l’entreprise Thalos, sont attendus à cet événement. Cette société, établie à Ploemeur (Morbihan), est spécialisée dans la conception de solutions de communication et d'outils d'analyse innovants. Ce sera une occasion pour Thalos de présenter ses solutions dédiées aux marins et de multiplier ses échanges commerciaux.