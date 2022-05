La société Tahe Outdoors, située à Vannes (Morbihan), vient d’investir 2 millions d’euros dans de nouveaux équipements pour le thermoformage de planches à voile, de surfs et de kayaks. Ces machines, inaugurées le 28 avril 2022, lui permettront d’augmenter de 30 à 35 % sa production annuelle et ainsi de répondre plus efficacement à la demande du marché. Rappelons qu’en 2021, l’entreprise présidée par Thierry Verneuil enregistrait une nette hausse de ses activités, avec 70 000 pièces produites. Ces outils vont par ailleurs permettre à Tahe Outdoors de gagner en flexibilité et en agilité.

Cet investissement, financé partiellement par des fonds propres, donne à la société l’opportunité de booster sa croissance, tant au niveau national qu’international. Présent dans 90 pays, Tahe Outdoors réalise plus de 80 % de ses activités hors de France, notamment aux États-Unis, qui est l’un de ses principaux débouchés.

Afin de revendiquer une production européenne, le fabricant a rapatrié en Europe l’achat de ses composants, qui historiquement était effectué en Asie. Cet approvisionnement lui permet ainsi de réduire son empreinte environnementale, puisque les délais de livraison des marchandises baissent considérablement.