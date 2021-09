[Communiqué] Morbihan : l’entreprise Papate réalise des accessoires pour bébés 100 % coton et bio

Créée en 2019 et fondée par trois papas à Vannes (Morbihan), la start-up Papate conçoit et commercialise des articles, des accessoires et des vêtements pour bébés. Cette entreprise assure la qualité de ses produits en travaillant avec la certification Global Organic Textile Standard (GOTS), un label gage d’éthique, de qualité et de respect de l’environnement. Sans élasthanne et sans composant synthétique, toute la production de la marque est entièrement fabriquée en coton biologique.

Tous les produits sont conçus en France, et la plus grande partie est localisée dans un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) à Crac’h, dans le sud du Morbihan. Après deux ans d’existence, Papate ambitionne d’augmenter sa production ; l’entreprise souhaite doubler sa gamme avec une quarantaine de produits qui seront disponibles à la vente avant la fin de l’année. Les produits de Papate sont également commercialisés à Vannes et à Séné, dans le département du Morbihan.