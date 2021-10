[Communiqué] Morbihan : L’atelier V*, Heol Composites, Elementa et Energy & + sont accompagnés par Booster Bretagne

L’accélérateur Booster Bretagne a dévoilé les 17 participants à la 2e édition de son programme d’accompagnement. Quatre d’entre eux sont des entreprises originaires du Morbihan. Le premier, installé à Vannes, est L’atelier V*, un fabricant de gammes alimentaires biologiques et végétales à base de légumineuses. Le deuxième est la société Elementa, un fournisseur d’ingrédients destinés à la fabrication de compléments alimentaires implanté à Saint-Nolff. Basé dans la même ville, Energy & +, concepteur de solutions énergétiques clé en main, est la troisième enseigne faisant partie de la promotion. Le dernier participant est Heol Composites, un fabricant de pièces en carbone pour la voile de compétition, domicilié à Treffléan.

Rappelons que la 2e édition du programme de l’accélérateur de Booster Bretagne, lancée le 27 septembre 2021, prévoit 18 mois d’accompagnement. Durant cette période, chacun des 17 participants bénéficiera d’un parcours de e-learning sur mesure via la plateforme Bpifrance Université, 13 jours de conseil individuel et 8 sessions de formation d’une durée de 2 jours auprès de Skema Business School, une école de commerce. La deuxième promotion sera aussi mise en relation avec les 1 600 enseignes accompagnées par l’accélérateur de Bpifrance et les 5 000 entreprises membres de la communauté Excellence. Enfin, elle aura facilement accès aux réseaux de Bpifrance et aux technopoles de la Région Bretagne.