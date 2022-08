[Communiqué] Morbihan : Karrgreen densifie son réseau avec une nouvelle station bioGNV à Moréac en 2023

Installé à Locminé (Morbihan), le concepteur et installateur de stations d’avitaillement en énergies renouvelables, Karrgreen, mettra en service sa nouvelle station bioGNV (bioGaz Naturel pour Véhicules) à Moréac (Morbihan) au cours de l’année 2023. Ce hub énergétique, dont la construction débutera d’ici à l’automne 2022, proposera du biogaz compressé développé par la société, et des bornes de recharge pour les voitures électriques. Précisons que ce projet s’inscrit dans une volonté de diffuser les biocarburants dans toute la France.

Cette infrastructure, qui sera répartie sur plus de 4 000 m², confirme l’ambition de Karrgreen de renforcer son réseau de stations décarbonées et son maillage territorial. Outre son site de Locminé, l’entreprise est aussi présente à Ploërmel (Morbihan). D’autres installations sont d’ores et déjà en gestation, dont une à Saint-Avé, toujours dans le département, et une autre à environ 20 kilomètres au nord de Moréac. Le Finistère et la Meurthe-et-Moselle sont aussi concernés par ces nouvelles infrastructures.[SE1]