[Communiqué] Morbihan : « JPK Nomad 40 », le premier bateau à moteur de JPK Composites

JPK Composites est une entreprise originaire de Larmor-Plage (Morbihan) qui s’est spécialisée dans la construction de voiliers de course et de croisière. En vue de se diversifier, elle a annoncé le 7 avril 2022 la création d’un modèle de bateau à moteur. En cours de réalisation, cette nouvelle embarcation a été baptisée « JPK Nomad 40 ». Selon l’enseigne, sa conception concilie une coque fine avec des superstructures volumineuses. Avec cette innovation, l’entreprise a pour objectif de créer un bateau stable, performant, peu gourmand, qui permettrait de naviguer le long des côtes tout en privilégiant la qualité de vie à bord.

Le « JPK Nomad 40 » mesurera 11,90 mètres de longueur et 3,70 mètres de largeur. Il sera doté d’un moteur d’une puissance comprise entre 110 et 150 chevaux-vapeur. Sa vitesse de croisière optimale est estimée à 12 nœuds, et sa vitesse de pointe sera de 18 nœuds. Selon JPK Composites, l’intérieur sera aménagé suivant le concept de la « tiny house » : une petite pièce à vivre, une cuisine en longueur, un salon convertible en salle à manger et des sanitaires.