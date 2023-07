[Communiqué] Morbihan : installation de l’entreprise Temo à Vannes

Afin de se rapprocher des acteurs nautiques et d’accompagner son développement, l’entreprise Temo, initialement établie à Nantes, a décidé de se délocaliser à Vannes (Morbihan). À partir du 4 septembre 2023, elle occupera l’ancien centre d’aquagym situé dans la partie sud de la ville sur la rue Daniel-Gilard.

D’une surface de plus de 450 m², le nouveau site de Temo est équipé d’un plateau de bureaux et d’un bassin pour les démonstrations de ses produits. Le fabricant de moteurs électriques pour bateaux y trouvera l’espace et la capacité souhaités pour poursuivre son développement. La société proposera également, dans ce nouveau siège, des formations produits à ses revendeurs, dans de meilleures conditions.

La start-up, créée entre autres par Alexandre Seux et Justine Perussel en 2018, a fait appel au spécialiste de l'immobilier d'entreprise Tourny Meyer pour la recherche d'un site adapté à ses activités et bénéficiant d’une localisation stratégique.