[Communiqué] Morbihan : Inneolab dévoile au public ses conceptions durant la France Design Week pour ses cinq ans d’activité.

Inneolab est une entreprise de conception de produits et d’innovation installée dans la zone d’activité du Teknica à Ploemeur (Morbihan). L’agence célèbre son cinquième anniversaire cette année. Pour marquer cet événement, la société a participé au rendez-vous international France Design Week qui a eu lieu du 8 au 16 septembre 2022 au Parc technologique de Soye à Ploemeur. L’exposition représentait une opportunité pour l’agence de valoriser ses réalisations et d’avoir plus de visibilité pour attirer les éventuels clients.

Durant ce salon, l’entreprise a mis en avant ses différents produits. Des maquettes, des prototypes et des produits récents ont été présentés au public. Inneolab a choisi d’exposer quelques-unes de ses réalisations, à savoir l’exosquelette Atalante réalisé pour Wandercraft ou le scanner d’imagerie mammaire pour MVG Wavelia. Le Food Processor de CNES a complété la liste. L’objectif de l’entreprise était de démontrer l’utilité de la conception dans l’usage, la sécurité et l’ergonomie des produits.