[Communiqué] Morbihan : Hillrom de Pluvigner inaugure son centre de formation interne, la « Xcellence Academy ».

L’entreprise Hillrom de Pluvigner (Morbihan) est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels médicaux. Elle a inauguré le 29 septembre 2022 son nouveau centre de formation baptisé « Xcellence Academy ». Il s’agit d’un nouvel outil qui placera les employés et leurs compétences au centre des préoccupations de la firme. Il proposera plus de cinq modules aux salariés, notamment pour apprendre la culture de la société et pour se perfectionner en informatique ainsi qu’en manutention.

Avec ce nouveau centre, Hillrom entend s’appuyer sur l’intelligence collective et construire son devenir sur la capacité de ses salariés à s’adapter aux évolutions de leur métier. Ce sera un outil essentiel pour recruter les collaborateurs de demain, mais aussi pour fidéliser ceux déjà présents dans l’entreprise. Celle-ci, qui a déjà formé environ 235 de ses employés depuis l’ouverture du centre un an plus tôt, souhaite doubler ce chiffre l’année prochaine.