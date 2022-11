[Communiqué] Morbihan : General Logistics Systems conforte son développement avec une nouvelle plate-forme à Plumelin

La société General Logistics Systems (GLS) est spécialisée dans le transport et la livraison de colis express en Europe. En raison d’une insuffisance d’espace sur son site implanté à Baud, elle prévoit d’aménager un nouveau site de livraison dans la zone d’activités de Keranna nord à Plumelin (Morbihan). Pour ce projet, l'entreprise confie à la société rennaise Alvar Développement la construction d’un bâtiment sur un terrain de 16 000 m2. Le nouvel équipement occupera une superficie d'environ 2 200 m2 et sera doté d’entrepôts et de bureaux. La surface restante offrira à la société la possibilité d’agrandir le site en fonction de l’évolution des demandes dans le secteur.

Cette nouvelle infrastructure permettra à l’entreprise d’augmenter de 30 % sa capacité de livraison. Elle pourra effectuer 50 tournées de livraison par jour au lieu de 30 tournées. Précisons que GLS possède 96 agences en France et qu’elle réalise la livraison de plus de 800 millions de colis par an. Elle propose également des solutions de transport aux entreprises dans tous les secteurs d’activités et aux particuliers.