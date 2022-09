[Communiqué] Morbihan : Eureden, JPA Josselin, Mix Buffet et Smurfit Kappa s’approvisionneront en gaz vert

Sur le territoire de la Communauté de communes de Ploërmel, plus de 26 kilomètres de réseau de gaz vont être mis en place par GRDF d’ici à 2023. Cette conduite doit raccorder le circuit de Ploërmel et la zone d’activités économique de Caradec à Guégon (Morbihan). Elle transportera du biométhane, produit à partir de la méthanisation de déchets organiques. Quatre acteurs industriels du territoire bénéficieront de la nouvelle desserte d’ici au mois de juin 2024. Il s’agit du groupe Eureden, de la société JPA Josselin, de l’enseigne Mix Buffet et de l’entreprise Smurfit Kappa France.

Le projet de la coopérative Eureden est de raccorder son séchoir, situé à La Croix-Hélléan (Morbihan). Pour la société JPA, spécialisée dans la transformation de viandes, l’objectif est d’approvisionner son abattoir de porcs à Josselin (Morbihan). De son côté, le traiteur Mix Buffet, un spécialiste des repas snacking (plats tout prêts), entend alimenter en gaz vert son site du parc de la Rochette. Enfin, pour le groupe Smurfit Kappa, un fabricant d’emballages en papier, le biométhane sera injecté sur son site au sein de la zone de Caradec à Guégon.