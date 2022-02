[Communiqué] Morbihan : Energy &+ retenu pour concevoir une centrale de cogénération en Afrique

Energy &+ est une entreprise établie depuis 2006 à Saint-Nolff (Morbihan). Elle est spécialisée dans la valorisation de la biomasse en énergie décarbonée pour les industries, les exploitations agricoles, les entreprises et les collectivités locales. La PME est aussi engagée dans la transformation du bois en gaz de synthèse. Elle est lauréate à deux reprises de l’appel à projets de la Commission de régulation de l’énergie pour le développement de centrales de cogénération à partir de la biomasse. L’entreprise compte à son actif plus de 90 installations de systèmes de méthanisation et biomasse.

Energy &+ est de nouveau retenu pour la conception d’une centrale de cogénération en Afrique. Cette future centrale sera déployée à Yangambi, dans la province de la Tshopo, en République démocratique du Congo. Sa livraison est attendue au deuxième trimestre 2022. Selon le responsable de la société, le système permettra de valoriser durablement la biomasse forestière par pyrogazéification, en produisant de l’hydrogène vert. Celui-ci sera transformé à son tour en électricité et en chaleur utilisées localement.