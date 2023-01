[Communiqué] Morbihan : des produits Olmix Plant Care sur la plate-forme « aladin.farm »

Depuis l’automne 2022, les biosolutions foliaires et les activateurs d’Olmix Plant Care sont disponibles sur la plate-forme « aladin.farm ». D’autres produits seront également proposés sur le site au cours de l’année 2023. Pour l’entreprise, originaire de Brehan (Morbihan), il s’agit d’une nouvelle approche commerciale. Cette stratégie est destinée à améliorer la visibilité de ses solutions pour la santé des sols et la nutrition des plantes. La collaboration avec le site facilite aussi l’accès aux informations sur les produits et sur leurs modes d’utilisation.

Rappelons que la plate-forme « aladin.farm », développée par InVivo Digital Factory, est un espace d'achat de biens et de services dédié au secteur agricole. Avec plus de 25 000 articles référencés, la plate-forme est utilisée par environ 80 000 agriculteurs, une vingtaine de distributeurs et près d’un millier de techniciens du secteur primaire. Il propose, entre autres, des équipements d’exploitation, des semences, des engrais, des biostimulants, et des services.