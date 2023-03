[Communiqué] Morbihan : des changes de marque Papate équipent la crèche du palais de l’Élysée

Des langes biologiques de l’entreprise Papate vont être utilisés au sein de la crèche du palais de l’Élysée, à Paris. En effet, cette marque d’accessoires de puériculture, établie à Vannes (Morbihan), a été retenue pour fournir l’établissement. La commande, valorisée à environ un millier d’euros, est notamment destinée à une quarantaine de bébés, fils et filles des employés de la présidence de la République.

Selon l’entreprise, cette collaboration vient récompenser l’approche qualitative adoptée par la marque. Les langes ainsi que les autres types d’accessoires sont fabriqués avec du coton biologique et sont présentés comme des produits 100 % français. Ils sont confectionnés notamment dans des ateliers à Crac’h (Morbihan) et à Lille (Nord). La marque leur associe également des valeurs éthiques et responsables, véhiculées par leurs étiquettes et leurs emballages à base de matières recyclées.

Le contrat contribue ainsi à la croissance de l’entreprise et à sa visibilité dans le secteur de la puériculture.