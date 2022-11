[Communiqué] Morbihan : COBuy Solutions passe sous le giron d’Oxalys

Implantée à Erdeven (Morbihan), la jeune pousse COBuy Solutions est un éditeur de logiciels de gestion des relations fournisseurs et des achats. En novembre 2022, elle a été reprise par l’entreprise Oxalys, spécialisée dans la digitalisation des achats et des dépenses. En intégrant cette dernière, la start-up pourra accéder à des ressources supplémentaires lui permettant de changer d’échelle et de renforcer son organisation.

Par ailleurs, la jeune entreprise morbihannaise, possédant un portefeuille clients important, est reconnue sur le marché des logiciels dédiés aux fonctions achats. Ce rapprochement permettrait ainsi à Oxalys d’étendre son offre d’accompagnement des industriels dans la digitalisation des achats et la relation fournisseurs. Pour COBuy Solutions, cette collaboration optimisera la pérennité de son offre sur le marché. Notons qu’à l’issue de l’opération de rachat, Oxalys prévoit d’atteindre les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2026. La société pourra s’imposer comme le leader de la digitalisation des achats dans les ETI en s’appuyant sur l’expertise de la start-up.