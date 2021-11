[Communiqué] Morbihan : Claire Peron est nommée à la direction territoriale d’Enedis

Claire Peron vient de remplacer Marc Posnic à la direction territoriale d’Enedis en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Après avoir passé plusieurs années au poste de management technique et opérationnel du gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité dans les Pays de la Loire, elle a rejoint la Bretagne pour assurer de nouvelles fonctions. Claire Peron prendra ainsi en charge la continuité de la dynamique d’accompagnement d’Enedis auprès des territoires dans la transition écologique et les nouveaux usages tels que l’autoconsommation individuelle ou collective. En effet, Enedis détient un rôle majeur dans ce secteur.