[Communiqué] Morbihan : Cité Marine rachète Keranna Productions à Agromousquetaires

Le 1er juillet 2022, le fabricant de produits de la mer et de légumes élaborés Cité Marine, établi à Kervignac (Morbihan), a repris la société Keranna Productions, cédée par Agromousquetaires, la division industrielle d’Intermarché.

Keranna Productions, située à Plumelin (Morbihan), évolue dans la fabrication de produits frais et surgelés à base de poisson, de volaille et de matières premières végétales. Son rachat permet à Cité Marine de sécuriser sa croissance et son développement, grâce notamment au renforcement de ses capacités de production, et à Keranna Productions de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire d’un groupe reconnu dans son secteur d’activité.

En plus d’enrichir son offre de produits, ce rapprochement densifie le maillage régional et territorial de Cité Marine, qui construit actuellement une usine de 12 000 m² à Saint-Quentin (Aisne). Cette infrastructure, dont l’aménagement requiert un investissement de 32 millions d’euros, sera opérationnelle d’ici à 2023.