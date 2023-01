[Communiqué] Morbihan : Chausson Matériaux construira une usine de fabrication de parpaings à Grand-Champ au troisième trimestre 2023

La société toulousaine, Chausson Matériaux, va construire une usine de production de parpaings dans la commune de Grand-Champ (Morbihan) en Bretagne. Ce site industriel s’étendra sur plus de 2 500 m² sur une parcelle de 5 ha environ. Il sera complété par une zone de stockage d’environ 800 m² et d’un espace accueil de près de 200 m². La construction de cette nouvelle infrastructure, moyennant 11 millions d’euros, est programmée pour le troisième trimestre 2023. À l’issue du chantier, il y sera construit des parpaings issus de granulats naturels extraits de la carrière voisine CMGO. Le futur site se dotera d’une « unité de mousse de béton » qui permettra de produire des parpaings résistants, isolants et surtout écologiques avec une faible émission de CO 2 . Il va permettre la création de 35 emplois.

Chausson Matériaux table sur un circuit court pour cette nouvelle usine, et ce, de la fabrication des blocs de béton (avec la proximité de la carrière) jusqu’à la distribution des produits finis. Ce nouveau site de production approvisionnera principalement les agences de l’entreprise situées en Bretagne, notamment celles de Lorient (Morbihan), de Rennes, de Quimper et de Brest.