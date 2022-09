[Communiqué] Morbihan : Charwood Energy remporte trois nouveaux contrats de plus de 2 millions d’euros.

La société Charwood Energy, spécialisée dans la construction de sites de valorisation de biomasse en énergie décarbonée, est implantée à Saint-Nolff (Morbihan). Elle a annoncé la signature de trois nouveaux contrats de plus de 2 millions d’euros. Ils concernent la réalisation de chaufferies biomasses et d’une unité d’hygiénisation dans les départements de l’Orne, du Finistère et de la Sarthe.

Dans l’Orne, le projet porte sur la mise en place d’une unité d’hygiénisation associée à une chaufferie biomasse au sein d’un site de production de biogaz exploité par un groupement d’une commune et de plusieurs exploitations agricoles. Dans le Finistère, l’accord de partenariat est relatif à la réduction de la dépendance au gaz fossile de la Malterie de Bretagne avec l’installation de deux chaudières biomasses. Dans la Sarthe, le projet vise à permettre la transition énergétique d’un élevage avicole de grande taille.

Ces contrats confirment la volonté de Charwood Energy de se positionner comme un acteur clé dans les énergies décarbonées. L’entreprise a également pour objectif de permettre aux industries et aux collectivités territoriales de réussir leur transition énergétique. Ces opérations devraient prendre fin d’ici à 2023.