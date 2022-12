[Communiqué] Morbihan : Charwood Energy déploie sa solution de chaufferie biomasse pour le compte d’Engie Solutions

Implantée à Saint-Nolff (Morbihan), Charwood Energy est une société spécialisée dans l’exploitation et la valorisation énergétique de la biomasse. Au mois de novembre 2022, elle a été retenue par l’entreprise Engie Solutions pour mettre en service un réseau de chaleur urbain dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) Guillaumet à Toulouse (Haute-Garonne). En s’appuyant sur son expertise en bois énergie et une solution sur mesure, Charwood Energy installera un système de chauffage desservant 1 200 logements et environ 23 000 m2 d’infrastructures. La chaufferie biomasse sera composée de deux chaudières au bois et de deux autres au gaz générant une puissance totale de 4,7 MW. Les chaudières au gaz sont opérationnelles depuis début novembre, les unités au bois interviendront en 2023.

Le dispositif développé par Charwood Energy coûte environ 2 millions d’euros. Cette installation permettra à la société morbihannaise de promouvoir sa solution clé en main auprès de nouveaux clients dans l’axe sud et dans d’autres régions de la France.