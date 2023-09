[Communiqué] Morbihan : changement de statut pour la PME Fluïd, à Belle-Ile-en-Mer

La PME Fluïd, située depuis 2008 dans la commune de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan), en région Bretagne, change de statut et devient une société coopérative et participative (SCOP). Avec cette nouvelle organisation, les bénéfices de la société seront désormais répartis de manière égale entre ses membres. Ce changement de statut s’inscrit dans le cadre de sa politique de restructuration et de développement de son activité.

Fluïd, une entreprise spécialisée dans la fabrication de verre de luxe, a vu le jour dans un ancien hangar à bateaux. La société crée, produit et commercialise des objets artisanaux en verre et en vitrail, sur commande, et les livre à travers le monde. Le fabricant morbihannais travaille notamment avec des designers, des restaurants gastronomiques, des artistes, des galeries d’art, de grands hôtels ainsi que des ateliers de parfumerie haut de gamme. Il a récemment collaboré avec la maison Dior.