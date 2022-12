[Communiqué] Morbihan : CDK Technologies rejoint l’Accélérateur Industriels de la Mer

L’entreprise navale CDK Technologies, implantée à Lorient (Morbihan), conçoit des pièces techniques de haute performance pour les voiliers de course. En novembre 2022, elle a été choisie pour intégrer la première promotion de « l’Accélérateur Industriels de la Mer ». Bpifrance et la Direction générale des entreprises (DGE) ont lancé ce programme dans le cadre de France 2030. Il s’agit d’un projet d’accompagnement de dix-huit mois regroupant une quinzaine de PME et ETI industrielles à fort potentiel de croissance.

À travers cet accompagnement, CDK Technologies pourra améliorer son organisation afin de renforcer sa stratégie de croissance et d’assurer son développement à l‘international. L’entreprise bénéficiera de conseils stratégiques axés sur le développement et de formations modulaires dispensées par KEDGE Business School.

Par ailleurs, l’accélérateur représente une opportunité d’établir de nouveaux partenariats. Il devrait permettre à la société morbihannaise d’accéder à des réseaux d’entrepreneurs, à une communauté de 2 000 entreprises accélérées, à la communauté de BpiFrance Excellence et celle de la French Fab.