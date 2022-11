[Communiqué] Morbihan : Bystamp boucle sa levée de fonds et lance la production du Keymo

La start-up Bystamp, implantée à Vannes (Morbihan), est spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Elle a réussi à boucler une levée de fonds de l’ordre de 3 millions d’euros sur la plateforme myOptions. Grâce à cette collecte, la jeune pousse peut augmenter sa production et renforcer le développement de son matériel innovant, le « tampon Keymo ». Bystamp a créé Keymo afin de faciliter les signatures et les cachets électroniques sur tous les types de plateformes digitales.

Grâce à ce fonds, elle pourra lancer la production de son outil afin de satisfaire son carnet de commandes. 60 % de cet investissement servira à sécuriser la production de la société et à acheter les composants nécessaires à la conception de Keymo pendant les douze mois prochains. Les 40 % restants seront, quant à eux, attribués au plan de renforcement des salariés et à la démocratisation de Keymo auprès des TPE et PME.