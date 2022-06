[Communiqué] Morbihan : Bretagne Laser au salon Global Industrie 2022

La société Bretagne Laser, située à Guer (Morbihan), fait partie des entreprises bretonnes ayant participé au salon Global Industrie qui s’est tenu du 17 au 20 mai 2022 au parc des expositions Paris-Nord Villepinte (Ile-de-France). La structure, avec plus d’une vingtaine d’années d’expertise, est reconnue dans la découpe laser, le pliage et la soudure. Elle œuvre pour différents secteurs, dont la carrosserie industrielle, la construction navale, le bâtiment, l’agroalimentaire…

Global Industrie est un salon qui rassemble les professionnels évoluant dans le secteur industriel (agroalimentaire, cosmétique, énergie, chimie…). Cet événement est l’opportunité, pour les grands groupes nationaux et internationaux, les start-up, les PME/ETI et les incubateurs, d’échanger, de présenter leurs savoir-faire et leurs services, et de développer de nouvelles collaborations. Cet événement permet aux exposants de gagner non seulement en notoriété mais aussi en compétitivité, à l’échelle mondiale.