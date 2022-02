[Communiqué] Morbihan : Breier et Nodus Factory mis à l’honneur aux « Trophées de l’éco »

Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA) a lancé, en novembre 2021, la première édition des « Trophées de l’éco », un concours visant à valoriser les entreprises du territoire et à faire connaître leurs initiatives. Pour cette édition, la remise des prix s’est tenue le mardi 1er février 2022 en présence de David Robo, le président du GMVA, de Nadine Pelerin et de Jean-Pierre Rivery, vice-présidents de cette entité.

La société Breier, située à Vannes (Morbihan), fait partie des lauréats. Spécialisée dans la fabrication de palmes depuis 2001, elle a remporté le trophée de la catégorie « esprit novateur ». Notons que cette structure exporte plus de 50 % de ses produits. Quant à l’entreprise Rézolia, de Plougoumelen (Morbihan), elle a gagné la catégorie « esprit d’équipe ». De son côté, la société vannetaise « Ty Waste » a remporté la catégorie « esprit durable ».

Le prix « coup de cœur du jury » revient à l’industriel Nodus Factory, implanté à Vannes et spécialisé dans la fabrication de solutions d’attaches textiles et de connecteurs pour le nautisme, l’industrie, le loisir et l’aquaculture.