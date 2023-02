[Communiqué] Morbihan : Bois Valor s’adosse au groupe morbihannais Olmix

Le spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture, Olmix, situé à Bréhan (Morbihan), poursuit sa stratégie de croissance avec le rachat de l’entreprise Bois Valor. Celle-ci, implantée à Saint-Juéry près d'Albi (Tarn), est spécialisée dans les biostimulants foliaires et les solutions de traitement des semences avec des matériaux dérivés du bois et des végétaux. Elle est surtout reconnue pour sa gamme de substances bioactives homologuées, issues principalement des peupliers et des végétaux, utilisées pour préserver les plantes.

Cette acquisition permet au repreneur de développer son catalogue dans le domaine des solutions biosourcées. Soulignons qu’il est déjà bien présent dans ce domaine grâce à ses activités Plant Care. De son côté, Bois Valor pourra tirer profit de la dimension internationale du groupe Olmix et s’appuyer sur son vaste réseau de distributeurs à travers le monde.