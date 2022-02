[Communiqué] Morbihan : Atlantic Nature vise le « zéro plastique » d’ici à 2025

Le laboratoire Atlantic Nature, situé à Kervignac (Morbihan), élabore et fabrique des compléments alimentaires, commercialisés sous la marque « Nat & Form ». La structure, fortement engagée dans la préservation de l’environnement, vise le « zéro plastique » pour l’emballage de ses produits d’ici à 2025. Depuis janvier 2020, le laboratoire a fait le choix d’utiliser des matières écoresponsables. Il privilégie ainsi les contenants en carton recyclé, et les bouchons et les piluliers conçus avec des résidus de canne à sucre. Ces matières sont 100 % recyclables.