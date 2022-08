[Communiqué] Morbihan : Atlantem, du groupe Herige, en négociation exclusive pour le rachat de MGT Menuiseries Bois

Le groupe vendéen Herige, via sa filiale menuiserie Atlantem, vient d’entrer en négociation exclusive en vue d’une potentielle reprise de MGT Menuiseries Bois, implantée à Guillac (Morbihan). Cette entreprise bretonne évolue dans la conception et la fabrication de fenêtres et de portes haut de gamme en bois. Elle compte plus d’une quarantaine de salariés et une usine intégrée de 13 600 m². La finalisation de cette opération est prévue au plus tard pour fin août 2022.

Ce rachat, s’il aboutit, répondra à plusieurs enjeux pour Herige. Outre l’intégration de nouveaux savoir-faire et de compétences supplémentaires, il lui permettra d’augmenter considérablement sa capacité de production et de compléter les activités d’Atlantem. Cette acquisition contribuera, en outre, à la réduction de son empreinte environnementale. En effet, l’entreprise pourra répondre efficacement à un marché bois impulsé par la décarbonation des bâtiments et par la mise en place de la réglementation environnementale RE 2020. Elle renforcera par ailleurs son ancrage territorial en France, tout en consolidant ses actifs.

Rappelons que cette opération intervient quelques mois après le rachat du spécialiste des portes et fenêtres en métal Activence, situé à Vitrolles (Bouches-du-Rhône).