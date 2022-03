[Communiqué] Morbihan : Atlantem booste la production de son site de Carentoir grâce à un investissement de 2,5 millions d’euros

Atlantem annonce un investissement de l’ordre de 2,5 millions d’euros pour son site de Carentoir (Morbihan), qui évolue depuis sa création dans la fabrication de portails à destination des installateurs professionnels. Ce fonds permettra à la société de développer l’activité portail aluminium de cette unité et d’offrir aux équipes des conditions de travail optimales.

Cet investissement financera l’extension de 2 200 m² du site de Carentoir. Cette surface supplémentaire permettra à celui-ci d’agrandir ses zones de production et de stockage. Atlantem profitera de ces travaux pour étendre la salle de formation de la manufacture, pour réhabiliter le réfectoire et tous les locaux sociaux, et pour aménager un espace convivial pour les collaborateurs.

Outre cette extension, l’augmentation de la capacité industrielle du site sera aussi confortée par l’acquisition d’un nouveau centre d’usinage début 2023. Ce dispositif permettra à cette unité de doubler sa capacité de production, et de renforcer le confort des salariés en limitant notamment les opérations de manutention. Atlantem précise que cette hausse d’activité sera accompagnée par le recrutement de nouveaux collaborateurs.