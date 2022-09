[Communiqué] Morbihan : Atlantem au salon Batimat 2022

Le salon professionnel de la construction, Batimat, aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles du 3 au 6 octobre 2022. Cet événement d’une portée internationale rassemblera en un même lieu des acteurs du secteur du bâtiment, dont des constructeurs, des architectes, des promoteurs immobiliers, des sous-traitants ainsi que des fabricants. Des conférences, avec plusieurs centaines d’intervenants, et différentes démonstrations des dernières innovations sont au programme du salon. La société Atlantem, située à Noyal-Pontivy (Morbihan), en région Bretagne, fait partie des 1 300 exposants du Batimat 2022.

L’entreprise Atlantem, filiale du groupe vendéen Herige, se positionne dans la conception, la production et la vente de portes d’entrée, de volets roulants, de portes de garage et de portails en aluminium, en bois ou en PVC. Lors de ce salon, la société présentera ses différentes offres, dont sa gamme de menuiserie AMX qui combine plusieurs matériaux (PVC, aluminium et bois) pour la fabrication d’un produit.