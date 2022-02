[Communiqué] Morbihan : Aluminium de Bretagne entend accroître sa capacité de production

La société Aluminium de Bretagne, établie depuis 2001 à Landévant, une commune située entre Vannes et Lorient (Morbihan), est un acteur spécialisé dans la conception, la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium. Elle conçoit, entre autres, des murs et des rideaux vitrés, des fenêtres et des portes d’entrée, des vérandas, des cloisons intérieures ainsi que des brise-soleil en aluminium. Ses produits s’adressent au secteur public (établissements et équipements publics), privé (secteur industriel, tertiaire et commercial), aux collectivités et aux particuliers.

À ce jour, la société, dirigée par Benoît Lalys, connaît une nette hausse de son activité. Elle est actuellement mobilisée sur d’importants chantiers locaux. Dans l’optique de maintenir et d’accélérer son développement, la structure fondée en 1992 (connue jadis sous le nom d’Établissements Brient), entend accroître sa capacité de production. Une stratégie qui doit lui permettre d’affirmer et de conforter sa position sur le marché des menuiseries en aluminium, et de répondre aux besoins de sa clientèle et des nouveaux acheteurs.