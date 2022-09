[Communiqué] Morbihan : Adrisport s’installera dans sa nouvelle usine à Grand-Champ en 2024

Le fabricant de vélos Adrisport, établi à Colpo, a lancé la construction d’une usine de fabrication à Grand-Champ (Morbihan). Les travaux d’aménagement de ce nouveau site commenceront l’été 2023 pour une mise en service en septembre 2024. Ce projet nécessitera un investissement de 12 millions d’euros. Afin d’assurer son financement, la jeune pousse fondée en 2018 travaille sur une levée de fonds.

Ce changement d’implantation répond à un besoin de surface pour la société. Adrisport se sent aujourd'hui à l’étroit sur son site de Colpo. La future usine de 12 000 m² devrait lui permettre ainsi d’augmenter sa capacité de production. Pour 2025, elle compte d’ores et déjà fabriquer 45 000 cycles, dont 30 000 vélos musculaires et 15 000 vélos électriques. Le nouveau site sera semi-automatisé. Toutefois, pour assurer certaines tâches, la start-up prévoit d’étoffer son effectif dans les prochains mois.

Adrisport, qui décline ses vélos sous les marques Adris et Loka, ambitionne de franchir le cap des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2023-2024.