[Communiqué] Morbihan : à Moréac, développement d’une plate-forme tout inox pour l’industrie agroalimentaire par l’entreprise Actil

L’entreprise Actil, implantée à Moréac (Morbihan), est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines industrielles sur mesure comme des postes de travail industriels ergonomiques et des systèmes de convoyage. Elle intervient dans la réalisation de nouveaux projets et dans l’amélioration des processus industriels. La société travaille pour un grand nombre d’industries allant de l’agroalimentaire à la défense, en passant par l’environnement, la métallurgie, la chimie et le BTP.

En février 2023, Actil a finalisé le développement d’une plate-forme tout inox dédiée à l’industrie agroalimentaire. Cet équipement sur mesure permet notamment à ses clients d’organiser au mieux leurs ateliers en fonction de leurs contraintes d’ergonomie, de flux et d’organisation interne. Il intègre des conceptions hygiéniques visant à éviter au maximum les zones de rétention, avec une nettoyabilité optimale.

Précisons que l’entreprise morbihannaise développe des partenariats privilégiés avec ses clients pour analyser avec eux leurs problématiques et besoins dans leurs processus industriels. Elle propose par la suite des solutions techniques prenant en compte l’ensemble de ces contraintes.