[Communiqué] Morbihan : à Guidel, Le Minor se rénove

L’entreprise Le Minor, établie à Guidel (Morbihan), est spécialisée dans la fabrication de prêt-à-porter inspiré de l’univers marin. Elle conçoit, entre autres, des marinières, des pulls et des bonnets. La société confectionne ses produits en interne, et ce, principalement avec de la laine et du coton. Depuis le mois de novembre dernier, elle a lancé d’importants travaux en vue de rénover et de moderniser son site. Cette réhabilitation prendra fin d’ici le printemps. Jérôme Permingeat et Sylvain Flet, qui ont repris Le Minor en 2018, attendaient ce chantier depuis trois ans. Celui-ci a ainsi pu être concrétisé grâce au soutien du plan France Relance.