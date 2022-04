[Communiqué] Morbihan : 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en perspective pour Bretagne Céramique Industrie

Bretagne Céramique Industrie (BCI), implantée à Languidic (Morbihan), conçoit, fabrique et distribue des articles de cuisson en céramique. L’entreprise, dont l’activité a été stimulée par son rachat par le groupe Peugeot Frères Industrie, enregistrait en 2021 une hausse de son chiffre d’affaires, avec la production de près de 500 000 plats en céramique culinaire. Pour 2022, la société de 48 salariés entend accroître sa production et porter son chiffre d’affaires à 6 millions d’euros.

Pour atteindre cet objectif, le fabricant consacre une enveloppe de 1,5 million d’euros à ses investissements, et principalement à l’acquisition d’outils de production. L’entreprise a ainsi inauguré ce jeudi 17 mars un nouveau four de 14 m3, en présence de Christian Peugeot, le président de Peugeot Frères Industrie. Ce nouvel outil va permettre à BCI de mieux maîtriser le cycle de ses cuissons mais également sa consommation énergétique.

L’entreprise a aussi fait l’acquisition de robots d’émaillage afin de gagner en productivité. D’autres investissements vont également suivre. Ils porteront sur l’optimisation de l’atelier dédié aux emballages et à l’expédition des produits, sur le reconditionnement de son autre four et sur la mise en place d’un système d’aspiration sur son atelier de modelage. Cette hausse d’activité s’accompagne de plusieurs recrutements. Pour ce premier semestre, quatre postes sont actuellement ouverts.

Afin de renforcer sa croissance à l’international, l’entreprise travaille, à ce jour, sur de nouveaux projets en Allemagne et aux États-Unis.