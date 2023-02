[Communiqué] Morbihan : 10 millions d’euros d’investissement pour la nouvelle usine du groupe Katell à Allaire

Le groupe Katell, fabricant de chips artisanales, a décidé de doubler la surface de production de son usine à Allaire (Morbihan). Un montant de 10 millions d’euros a été investi dans la construction d’un bâtiment flambant neuf de plus de 4 000 m². Ce site est dédié a? la fabrication de chips de pommes de terre ou de sarrasin, cuites au chaudron. Déjà opérationnel depuis son inauguration en mai 2022, l’établissement a généré environ 20 postes supplémentaires au sein de l'entreprise.

Pour la jeune pousse, la construction de cette usine permettra d’augmenter sa capacité de production. Son objectif est de pouvoir répondre à une demande croissante du marché. Pour rappel, l'usine produit et commercialise d'ores et déjà deux marques de chips de qualité, à savoir Terres de Breizh et La Locale. La première est répertoriée dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) tandis que la seconde est destinée aux épiceries fines, à la bistronomie et aux épiceries indépendantes. Son expertise en matière de cuisson au chaudron a valu à Katell la certification IFS-sup depuis décembre 2022.