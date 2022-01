[Communiqué] Montréal-la-Cluse : reprise de la société MTS par Eximium

La société MTS est un plasturgiste spécialisé dans l’extrusion-soufflage (procédé de mise en forme de matières thermoplastiques). Suite au départ à la retraite de ses dirigeants Ermète et Michelle Masciotra, l’entreprise a été reprise par Eximium, une holding d’investissement originaire de la Drôme. Dans le cadre de l’opération, une nouvelle équipe dirigeante menée par Philippe Rhoumy a été mise en place. Celle-ci ambitionne d’établir une stratégie de développement basée sur la diversification des débouchés, des produits et de la clientèle. Elle veut aussi poursuivre la politique d’innovation et de service de l’enseigne.

Depuis son siège à Montréal-la-Cluse (Ain), la société MTS commercialise ses produits dans plusieurs pays en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord et en Australie. Elle propose différents modèles de réservoirs spéciaux et techniques pour les mobilités terrestres (poids lourds, motocycles, engins de travaux publics et automobiles). Son catalogue de produits comprend aussi des biens d’équipement et des équipements de maison tels que des adoucisseurs d’eau et des dispositifs de jardinage.