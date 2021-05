[Communiqué] Montpellier : une levée de fonds de plus de 30 M€ pour Socri Reim

La société Socri Reim à Montpellier (Hérault), spécialisée dans l’immobilier commercial de centre-ville, poursuit son développement. Le 19 mai 2021, le groupe a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 33 M€. Cette enveloppe va permettre à la firme de doubler sa taille d’ici 2030, et de concrétiser ses différents projets immobiliers sur l’arc méditerranéen et aux États-Unis. « Ce financement a été emmené par le Crédit Agricole du Languedoc (avec les agences Crédit Agricole de Provence Côte d’Azur, Centre France, et la Banque Populaire Méditerranée). Avoir la confiance de ces banquiers dans ce contexte extrêmement compliqué, c’est la conséquence d’un parcours et des étapes que nous avons pu franchir ces dernières années », explique Nicolas Chambon, président de Socri Reim.