[Communiqué] Montpellier : une levée de fonds de 25 M€ pour la société JVWeb

Le spécialiste du marketing numérique JVWeb, situé à Montpellier (Hérault), œuvre au service des marques et des e-commerçants en les rendant plus visibles et plus performants sur Google et les réseaux sociaux, dont Instagram et Facebook. L’entreprise, classée dans le top 5 des partenaires européens de Google, dispose de filiales à Shanghai et Genève, ainsi que d’un bureau en région parisienne.

Afin d’assurer une nouvelle phase de développement, l’entreprise JVWeb a officialisé, le 17 mai 2021, une levée de fonds de 25 M€ auprès de Capital Croissance et de la Banque publique d’investissement. Ce financement permettra ainsi à la firme d’améliorer son offre en proposant un audit élargi à Microsoft Bing, et de déployer JVWeb et ses plateformes en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. La société entend s’ouvrir vers l’Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, en Indonésie ainsi qu’au Vietnam.